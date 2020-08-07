قيادي بحزب ميركل: المسيحي الديمقراطي يجب أن يتقدم بمرشح للمستشارية

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أعلن كارل-يوسف لاومان رئيس منظمة القوى العاملة التابعة للحزب المسيحي الديمقراطي معارضته أن يكون رئيس وزراء ولاية بافاريا ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر مرشحا محتملا يتبناه حزب ميركل، لمنصب مستشار ألمانيا.

يشار إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي هو لشقيق الأكبر للحزب البافاري.

وقال لاومان في لقاء مع صحيفة "نويه فيستفيليشه" تنشره في عددها اليوم الجمعة إن الحزب المسيحي الديمقراطي هو الذي يجب أن يقدم مرشحا لمنصب المستشار.

وأبدى لاومان "ثقة تامة" في أن رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، أرمين لاشيت، سيختار رئيسا جديدا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلال المؤتمر العام للحزب في شتوتجارت والمقرر في ديسمبر المقبل.

وتقدم للترشح للمنصب أيضا خبير الاقتصاد ورئيس كتلة الحزب المسيحي السابق فريدريش ميرتس والمختص بالسياسية الخارجية بالحزب نوربرت روتجن.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نظمت بشأن المرشحين لمنصب المستشارية في الحزب المسيحي أن زودر يسبقهم جميعا، رغم أنه كرر مرارا أن مكانه في بافاريا.