منتجعات مدينة رأس سدر السياحية تستقبل 10 ألاف زائر خلال أسبوع

استمرار غلق الشواطئ العامة برأس سدر وتكثيف أمني بمحيطها

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، تدفق السياحة الداخلية على منتجعاتها السياحية منذ أن أصدر رئيس الوزراء قرار عودة السياحة الداخلية والخارجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منتجعات مدينة رأس سدر السياحية، استقبلت خلال أسبوع ما يزيد عن 10 ألاف زائر من مختلف محافظات مصر، وبعض السائحين العرب، هذا بجانب ألاف السائحين الذين ترددوا على المدينة منذ عودة السياحة في بداية يوليو الماضي.

وأكد المحافظ، أن الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر وجميع المدن مازالت مغلقة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأرجع محافظ جنوب سيناء، الإقبال السياحي الشديد على مدينة راس سدر نظرًا لكونها أقرب مدن المحافظة لكافة المحافظات المصرية وخاصة القاهرة، إضافة إلى أنها تعتمد على رحلات اليوم الواحد.

ومن جانبه أكد المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، ان قوات الأمن تكثف من تواجدها بمحيط الشواطئ العامة، لمنع المواطنين وزائري المدينة من التواجد بها، وجاري تطويرها استعدادًا لفتحها لاستقبال السائحين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يوجد لجان رقابية تقوم بالمرور بشكل يومي على المنتجعات والقرى السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق نسبة 50% من القوة الاستيعابية بها .