استعداد كبير لدى للألمان للتبرع لصالح ضحايا انفجار بيروت

عقب الانفجار المروع الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام قليلة، أقبل الكثير من الألمان على التبرع لصالح الضحايا.

وقال المتحدث باسم المجلس الألماني للتبرع، ماكس ميلتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "الاستعداد للتبرع مرتفع. الصور التي نراها في وسائل الإعلام من العاصمة اللبنانية لم تخفق في تأثيرها"، مضيفا أنه تم حتى الآن تلقي تبرعات كبيرة وصغيرة، مشيرا إلى أنه يمكن إعطاء بيانات أكثر دقة عن حجم التبرعات الأسبوع المقبل.

وكانت العديد من المنظمات الألمانية أنشأت حسابات للتبرع لصالح ضحايا الانفجار المروع في بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا وأصاب الآلاف.

وبحسب بيانات المجلس، فإن من بين هذه المنظمات الصليب الأحمر الألماني وجمعية الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وخدمة الإغاثة المالطية.

ويمكن للمواطنين التبرع على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مبادرة أو عبر التحويل المصرفي للضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين في لبنان يعانون حاليا أيضا من أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة.