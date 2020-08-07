روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

صرح نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، صباح اليوم الجمعة، بأن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الذي طوره مركز «غالميا» سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

ونقلًا عن «روسيا اليوم»، فإن هذا اللقاح براءة اختراع لدواء روسي مضاد للفيروس التاجي.

وجاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردًا على سؤال من وكالة «إنترفاكس» الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري.

وقال غريدنيف، إن «العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح»، مشيرًا إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وأوضح نائب وزير الصحة الروسي، أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا «عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليًا»، ذاكرًا أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.