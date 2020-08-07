مصدر عسكري: مقتل زوجة ونجل ضابط في الجيش العراقي غربي الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة، بمقتل زوجة ونجل ضابط في الجيش العراقي على يد عناصر تنظيم داعش غربي الموصل (400 كم شمال بغداد).



وقال النقيب عدي سمير من الجيش العراقي لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) إن" عناصر داعش هاجموا اليوم منزل العقيد سعد بشار الدليمي في ناحية زمار /135كم غربي الموصل/وتمكنوا من قتل زوجته ونجله قبل أن يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة".



وأوضح أن الدليمي يعمل في إعلام الفرقة 16 بالجيش العراقي المتمركزة غربي الموصل.



وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل اكثر من عامين.