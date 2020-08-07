وزيرة العدل اللبنانية تنفي رفضها مثول مدير عام الجمارك أمام جهاز أمني للتحقيق معه

نفت وزيرة العدل كلود ماري نجم، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام، من رفضها مثول المدير العام للجمارك أمام جهاز أمني للتحقيق معه على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن «LTC» اللبنانية، اليوم الجمعة، صدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة البيان التالي: «تنفي الوزيرة نجم الخبر الذي تناقله عدد من وسائل الإعلام، ومفاده أن وزيرة العدل رفضت مثول المدير العام للجمارك أمام جهاز أمني للتحقيق معه على خلفية الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت».

وانتشرت أنباء إعلامية، أفادت بأن وزيرة العدل رفضت مثول مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أمام الجهات الأمنية للتحقيق معه، جراء انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.