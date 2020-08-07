إطلاق اسم محمد مشالي طبيب الغلابة على الوحدة الصحية بمسقط رأسه

قرر هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالی (طبيب الغلابة)، على الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح مسقط رأسه، والتى دفن جثمانه الطاهر بها، بناءا على وصيته لابنائه وذلك تكريما وتخليدا لذكراه.

وأكد آمنة أن ما قام به الدكتور محمد مشالي ابن مركز إيتاي البارود، من التفاني بالعمل والتضحية وإنكار الذات من أجل خدمة البشرية وعلاج الفقراء مثال يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديا، حيث كان يتقاضی أجرا زهیدا مقابل علاج المرضي وأحيانا بالمجان حتى أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء والإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.