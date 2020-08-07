الهلال الأحمر الكويتي يتبرع بعشر سيارات إسعاف وعيادات نقل الدم إلى لبنان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الجمعة، تبرعها بعشر سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، منها ثلاث مركبات متنقلة متخصصة في سحب الدم، لصالح الصليب الأحمر اللبناني.



وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي - في تصريح صحفي - إن الجمعية بدأت نشاطها الميداني في بيروت، بالتبرع بأجهزة تنفس لمستشفى (الوردية) في منطقة (الاشرفية)، والذي تضرر اضرارا جسيمة نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، كما سيقدم المساعدات للاسر المتضررة.



وأشار إلى أن الهلال الأحمر الكويتي، قدم أجهزة تنفس ومعدات طبية وكمامات وأدوية معقمة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، لافتا الى أنه سيتم غدا بتقديم المساعدات الى المستشفيات الأخرى المتضررة من الانفجار.



وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي، قد نقلت الى لبنان عبر طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية، 36 طنا من التجهيزات الطبية والمعدات الخاصة بالمستشفيات، بالاضافة الى الادوية ولوازم الاعمال الجراحية والتجهيزات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الى جانب حليب للاطفال.