مارتيتش تواجه كونتافيت في قبل نهائي بطولة باليرمو للتنس

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تحكمت بترا مارتيتش المصنفة الأولى بالبطولة في أعصابها خلال شوطين فاصلين لتهزم ألياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء الصاعدة من التصفيات 7-6 و7-6 وتحجز مكانها في الدور قبل النهائي ببطولة باليرمو للتنس للسيدات يوم الجمعة.

وستلتقي في الدور المقبل مع الاستونية أنيت كونتافيت (24 عاما) التي نفذت 57 ضربة ناجحة لتقضي على حلم الايطالية الصاعدة اليزابيتا كوتشاريتو بفوزها 6-1 و4-6 و6-1.

واضطرت مارتيتش، التي خاضت مواجهة صعبة من ثلاث مجموعات أمام ليودميلا سامسونوفا يوم الخميس، لخوض شوط فاصل أمام ساسنوفيتش في المجموعة الأولى قبل أن تكافح لتحسم المجموعة.

وتقدمت اللاعبة الكرواتية 4-1 في المجموعة الثانية لكن ساسنوفيتش انتفضت وأنقذت ثلاث فرص لحسم اللقاء قبل أن تغتنم مارتيتش الفرصة الرابعة في الشوط الفاصل.

وقالت مارتيتش في مؤتمر صحفي افتراضي ”كان يجب أن أتكيف مع المباراة. النقاط أطول واللقاء كان أقوى بدنيا“.

وأضافت ”واجهت صعوبة في المجموعتين وأنا سعيدة حقا بالفوز رغم تعقد الأمور في المجموعة الثانية“.

والبطولة هي الأولى التي تقام ضمن منافسات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 وقالت مارتيتش إنها تأثرت بعدم لعب مباريات رسمية منذ فترة طويلة.

وتابعت ”خضت مباراتين قويتين وجسدي تحمل جيدا ولا توجد مشاكل كبيرة وإنما بعض الآلام واعتقد أننا جميعا نشعر بها في أول بطولة بعد العودة ومن الرائع استعادة هذا الشعور بالتعب“.

وحققت كوتشاريتو المشاركة ببطاقة دعوة مفاجأة بالفوز على المصنفة السادسة دونا فيكيتش في الدور الثاني لكنها تعثرت أمام كونتافيت وخسرت المجموعة الأولى.

وتعافت اللاعبة الإيطالية لتفوز بالمجموعة الثانية لكن كونتافيت رفعت مستواها ونالت آخر أربعة أشواط بالمجموعة الثالثة.