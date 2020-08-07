يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد توقف استمر لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في فبراير الماضي، بفوز مانشستر سيتي بصعوبة في عقر دار الفريق الملكي في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1 وأحرز الاهداف كيفين دي بروين من ضربة جزاء و جابرييل جيسوس للسيتي, وأحرز إيسكو الهدف الوحيد للريال.

وسيغيب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن مواجهة اليوم بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

وتعد مباراة اليوم هي الأقوى لريال مدريد هذا الموسم، وبالرغم من هزيمته بهدفين لهدف في لقاء الذهاب؛ إلا أنه سيدخل لقاء مانشستر سيتي متسلحًا بنتائجه الأخيرة وتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، على عكس السيتزنس، الذي خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب ليفربول وبفارق كبير من النقاط.

ويبدو أن مانشستر سيتي لديه الأفضلية أمام ريال مدريد، الفائز باللقب 13 مرة، في أحدث محاولاته للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

ويفتقد مانشستر سيتي، بقيادة جوسيب جوارديولا المدير الفني، جهود المهاجم سيرخيو أجويرو ولكن لاعب خط الوسط إلكاي جويندوجان قال "إن بقية اللاعبين سيتعين عليهم أن يكونوا في قمة المستوى. متأكد أننا سنكون قادرين على التعامل مع هذا الأمر، ولكن بالطبع، سنفتقده".

في الوقت نفسه، ينبغي أن يحصل ريال مدريد على دعم من خلال انطلاقته القوية مع استئناف الدوري، حيث حقق عشر انتصارات متتالية وتعادل فقط في مباراته الأخيرة بعدما ضمن الفريق بالفعل التتويج بلقب الدوري.

وقال رافايل فاران مدافع ريال مدريد للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا) :" لدينا الكثير من الخبرة في هذه المباريات الكبيرة، لذلك يمكننا الشعور بالثقة. هدفنا هو الفوز، ويرجع ذلك جزئيا للحمض النووي لهذا النادي. ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد".

ويفتقد ريال مدريد جهود ماريانو دياز المصاب بفيروس كورونا.