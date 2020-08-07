 المفوضية العليا لحقوق الإنسان تصف الوضع في بيروت بأنه بالغ السوء - بوابة الشروق
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المفوضية العليا لحقوق الإنسان تصف الوضع في بيروت بأنه بالغ السوء

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 11:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 11:55 ص

وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الوضع في بيروت بأنه بالغ السوء، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أول أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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