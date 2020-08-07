استسلام مسلح للشرطة بعدما احتجز 6 رهائن في بنك فرنسي

ضباط شرطة خلال تأمين المنطقة القريبة من بنك احتجز فيه أحد المسلحين مجموعة من الرهائن في لو هافر بفرنسا. تصوير: جونزالو فونتيس-رويترز.

استسلم رجل مسلح للشرطة بعدما احتجز ستة أشخاص رهائن في بنك بشمال فرنسا يوم الخميس وذلك بعد عملية استمرت ست ساعات لتحرير الرهائن.

وخرج المسلح البالغ من العمر 34 عاما، والذي له تاريخ من المرض النفسي، ببطء من المبنى قبل أن يتقدم الضباط ويضعوا الأصفاد في يديه.

وقال دينيس جاكوب من نقابة الشرطة البديلة إن جميع الرهائن خرجوا بسلام.

وقال ممثل للشرطة الفرنسية لرويترز إن الرجل كان مسلحا بمسدس.

وقال مسؤولون في نقابة الشرطة إن من المعتقد أن المسلح متعاطف مع الإسلاميين، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن الرجل تحدث أثناء الواقعة دعما للقضية الفلسطينية. وخرج من البنك واضعا على كتيفه ما بدا أنه علم أخضر.



واحتجز الرجل الرهائن في فرع لبنك بريد، وهو مصرف متوسط الحجم، في الطابق الأرضي من مبنى سكني من ستة طوابق.

وهزت هجمات لمتشددين فرنسا في السنوات القليلة الماضية. فقد قُتل أربعة من ضباط الشرطة في هجوم بسكين في أكتوبر تشرين الأول 2019 في باريس. كما قُتل 130 شخصا في هجمات منسقة بالقنابل والأسلحة النارية في العاصمة في نوفمبر تشرين الثاني 2015.