مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم غرب الإسكندرية

لقي 4 أشخاص، من أسرة واحدة، مصرعهم وأصيب شخص خامس كان برفقهم، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، وأخرى نقل ثقيل "تريلا" على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وخَلف ضحايا ومصابين.

وبانتقال ضباط قسم شرطة أول العامرية، وإدارة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، جرى نقل المصاب والضحايا الـ4 إلى مستشفى العامرية العام، وتسيير حركة المرور أمام السيارات.

وبالفحص تبين من المعاينة الأولية، تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم "ر.م 6837" وأخرى نقل "تريلا"، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامسهم، جميعهم من أسرة واحدة، وتم إزالة آثار الحادث والسيارات المتضررة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضرًا إداري الواقعة بقسم شرطة أول العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.