100 ألف فنزويلي يغادرون كولومبيا إلى وطنهم خلال جائحة كورونا

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قالت إدارة الهجرة في كولومبيا أمس الخميس إن أكثر من 95 ألف مهاجر فنزويلي قد غادروا البلاد وعادوا إلى بلدهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رسمي، يعتزم أكثر من 42 ألفا آخرين العودة لوطنهم.

وتستضيف كولومبيا العدد الأكبر من الفنزويليين الذين فروا من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتراجع عدد الفنزويليين في كولومبيا الآن إلى ما دون 8ر1 مليون شخص، بحسب بيان إدارة الهجرة.

ويعيش حوالي 57 بالمئة من الفنزويليين في كولومبيا بشكل غير قانوني، وتمنع قيود الحد من تفشي فيروس كورونا الكثير منهم من العمل في القطاع غير الرسمي.

ويفضل الفنزويليون العودة إلى بلادهم، حيث منازلهم وأسرهم، حتى وإن كان اقتصاد البلاد ينهار من الناحية العملية.

وليست العودة إلى فنزويلا أمرا سهلا، حيث تفرض حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قيودا على عدد العائدين، وتضعهم في مراكز للحجر الصحي.

وسجلت كولومبيا 345 ألفا و714 حالة إصابة بالفيروس و11 ألفا و624 حالة وفاة.

وسجلت فنزويلا 22 ألفا و299 إصابة مؤكدة بالفيروس، و195 حالة وفاة، ولكن يعتقد أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.