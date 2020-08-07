تظلمات الثانوية العامة بسوهاج تواصل عملها بمدرسة الشيماء الثانوية بنات

لجنة تظلمات نتيجة الثانوية بسوهاج، تواصل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، تلقي تظلمات طلاب محافظة سوهاج على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020م، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية.

وأكد الأستاذ ماهر عبدالخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه سيجرى تلقي طلبات التظلم من الطلاب والطالبات بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ولمدة 15 يومًا.

وأضاف أن الطالب أو ولي الأمر سيتقدم للجنة بطلب التظلم، مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة، وأن سداد رسوم طلب التظلم يتم فقط بمكاتب البريد أو من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "فوري".