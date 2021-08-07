اعتراض زورق بحري يقل 97 مهاجرا قرب سواحل طرابلس الليبية

أفادت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية باعتراض قارب صيد يقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وعددهم 97 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس الغربية.

وذكرت قناة 218 الليبية أن زورقا بحريا اعترض زورقا يقل مهاجرين غير شرعي واستطاع إنقاذ العشرات، وقد جرى تسليم المهاجرين إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل رئيس نقطة أمن السواحل طرابلس بنماذج تسليم وتسلم، بشكل رسمي.

وشدّدت الإدارة العامة لأمن السواحل على أنها لن تتهاون مع من يهدد أمن وسلامة بلادها وستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وحدودها البحرية.