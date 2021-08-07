إيران تشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق

شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على ضرورة الإسراع في التنفيذ الكامل لقرار مجلس النواب العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من هذا البلد، واعتبره خطوة كبيرة نحو مزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشاد علي شمخاني خلال استقباله اليوم السبت رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، بالدور المصيري للحشد الشعبي في ضمان أمن واستقرار العراق.

وشدد شمخاني على ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي في العراق ودعمه وضرورة التنسيق والتآزر بين هذه القوة الشعبية القوية مع الجيش العراقي، قائلا إن وحدة وتلاحم الشعب العراقي والحكومة والقوات المسلحة سيمهد الطريق لإقرار أمن راسخ في هذا البلد.

ووصف شمخاني الانتخابات المقبلة في العراق بأنها ساحة مهمة لاستمرار الديمقراطية وترسيخ الدور السياسي الفعال للشعب العراقي في تقرير مصيره.

وفي هذا الصدد، قال شمخاني إن "يقظة وتلاحم الفصائل السياسية والدينية والعرقية تعد من الضرورات الملحة لإجراء الانتخابات النزيهة والحيلولة دون تدخل الأجانب في هذه العملية السياسية المهمة في العراق".

بدوره، هنأ فالح الفياض خلال اللقاء باجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بنجاح ، وقال إن الاستقرار السياسي والأمني ​​في إيران مهم للغاية ومؤثر في الحفاظ على الأمن الدائم في المنطقة.

ووصف فالح الفياض الحشد الشعبي بأنه تنظيم شرعي ومكمل للجيش العراقي، قائلا إن وجود الحشد الشعبي الذي يرمز إلى مشاركة الشعب في ضمان أمن بلادهم ، قد أحبط مخططات الأعداء والجماعات الإرهابية في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق .