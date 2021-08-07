محامو كومو حاكم نيويورك ينتقدون تقرير التحرش الجنسي ضده

واصل محامو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو المحاصر باتهامات التحرش الجنسي، هجومهم يوم الجمعة، زاعمين أنه تعرض "لكمين" من قبل التقرير الدامغ للمدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس الذي كشف بالتفصيل عن ادعاءات التحرش الجنسي ضده.

وبينما يقاتل كومو من أجل حياته السياسية، انتقد فريقه القانوني التحقيق الذي استمر لمدة خمسة أشهر ووجد أن كومو تحرش بـ 11 امرأة، بمن فيهن عدة موظفات أصغر سنا بكثير وإحدى الجنديات في فريق حمايته، ووصفوه بأنه تحقيق "من جانب واحد" و"لم يقم بتقصي الحقيقة" .

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، عن المحامية الشخصية لكومو ريتا جلافين قولها: "أعرف الفرق بين جمع قضية ضد هدف وبين القيام بتقصى مستقل للحقائق بعقل منفتح"، مؤكدة "لم يتم تقصى حقائق بعقل منفتح".

وأضافت "تم إجراء هذا التحقيق بطريقة تدعم رواية محددة سلفا".