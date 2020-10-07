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الجزائر.. مقتل جنديين وإصابة ثالث في انفجار غربي البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 7 أغسطس 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: السبت 7 أغسطس 2021 - 5:06 م

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم السبت، مقتل جنديين متعاقدين، وإصابة ثالث بجروح طفيفة في انفجار لغم تقليدي الصنع.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، بولاية عين الدفلى،160 كيلومترا غربي الجزائر.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن أن إرهابيا يكني "عبد العزيز"، سلم نفسه أمس الجمعة، للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار، في أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت أن الإرهابي انضم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2014، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخمس خزن ذخيرة بالإضافة إلى 60 طلقة.

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