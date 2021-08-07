بايدن يرشح ناشطا داعما للمثليين سفيرا لدى سويسرا وليختنشتاين

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر أمس الجمعة ترشيح سكوت ميللر سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى سويسرا وليختنشتاين.

يذكر أن ميللر ناشط داعم لحقوق المثليين، وهو رئيس مشارك لمؤسسة جيل، التي تعد ممولا رئيسيا لجهود كفالة المساواة الكاملة لمجتمع الميم، المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية والشواذ، في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن ميللر وزوجه، تيم جيل، من الداعمين الرئيسيين لقضايا المساواة في مجتمع الميم بأمريكا.

ويتعين على بايدن إرسال ترشيحه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يتولى ميللر مهام منصبه.