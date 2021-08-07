السودان يعلن انهيار سد لحصاد مياه الأمطار نتيجة لعيوب فنية وهندسية

أعلنت السلطات السودانية عن انهيار سد لحصاد مياه الأمطار بمنطقة «كندية»، في محلية مليط، بولاية شمال دارفور.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم السبت، أن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دارفور، المهندس عبد الشافع عبد الله آدم، وعددا من المسؤولين المحليين أجروا زيارة ميدانية للوقوف على الأسباب الفنية والهندسية، التي أدت إلى انهيار سد المياه الجديد.

وأوضحت الوكالة السودانية أن السد المنهار، أنشأته شركة البيان للإنشاءات بدعم من منظمة كوبي الإيطالية، في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.

وقال المدير العام للبنى التحتية إن سيجري استدعاء منظمة كوبي العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهم بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم.

فيما ناشد ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بحفظ حقوق مواطني المنطقة في الحصول على المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبي وشركة البيان.