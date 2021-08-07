الأمن اللبناني يحبط تهريب أكثر من مليوني حبة مخدرة وطنين من مخدر الحشيش

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب أكثر من مليوني حبة مخدرة من الكبتاجون وطنين من مخدر الحشيش إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن المخدرات كانت موجودة داخل المرفأ في شاحنة نوع مرسيدس, على متنها ثلاثة مولّدات كهربائية.

وأشارت إلى أن معلومات مؤكّدة توافرت عن عملية يتم التحضير لها لتهريب كميّة كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاجون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت، موضحة أنه بنتيجة الجهود الاستعلامية والتقنية تم تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة.

وأشارت إلى أن قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي " قامت بمداهمة مكان وجود الشّحنةحيث ضبطت ما يقارب مليوني و200 الف حبّة "كبتاجون" وحوالى اثنين طن من الحشيش مخبأة في صندوق الشاحنة.

ووفق المديرية، تم تحدبد كامل هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، وجرى توقيفهم يوم 30 يوليو الماضي بعملية متزامنة بين بلدة شارون في قضاء عالية "جبل لبنان" ومدينة بعلبك "شرق لبنان".

وجرى أخذ المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.



