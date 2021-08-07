تنظيم داعش يختطف 5 مدنيين شمالي العراق

أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش اختطف خمسة مدنيين عراقيين بعد أن أقام نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين محافظة أربيل وقضاء مخمور، بشمالي العراق، وأصاب مدنيين اثنين أثناء هروبهما من قبضته.



وقال أحد الجريحين، بعدما تمكن من الوصول إلى مستشفى أربيل، ليل الجمعة/السبت، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن "تسعة مدنيين من أهالي قرية كندار الذين كانوا يستقلون سياراتهم عائدين من محافظة أربيل إلى قريتهم وقعوا في سيطرة وهمية لمسلحي داعش".



وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أربعة من المختطفين تبادلوا إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية عند معرفتهم أن السيطرة تابعة لداعش وتمكنوا من الفرار، وأصيب اثنان منهم".



وتقع قرية كندار، وهي قرية مختلطة، سكانها من الكرد والعرب، في المنطقة الفاصلة بين مواقع قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في قضاء مخمور، 80كم جنوب أربيل.



وذكر المصاب، أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة مدنيين "كرديين وثلاثة من العرب" من أهالي القرية، وغادروا منطقة السيطرة إلى جهة مجهولة.



وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن "عمليات تعقب مسلحي داعش والمختطفين المدنيين الخمسة متواصلة منذ ليلة أمس".