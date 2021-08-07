أمريكا تحتجز 834 طفلا دون ذويهم لعبروهم الحدود بشكل غير قانوني في يوم واحد

كشفت بيانات حكومية أمريكية، اليوم السبت، أن وكلاء الحدود الأمريكيون احتجزوا 834 طفلاً غير مصحوبين بذويهم يعبرون الحدود الجنوبية من المكسيك بشكل غير قانوني، وهو أعلى معدل يومي مسجل منذ أن بدأت إدارة بايدن إعلان مثل هذه البيانات في مارس الماضي.



وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية أن البيانات - التي جرى الكشف عنها - جاءت في أعقاب الأرقام الأولية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تشير إلى أن عبور القصر غير المصحوبين بذويهم للحدود خلال شهر يوليو تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.



وانتقد المشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة بايدن لوضعها السياسات التي يقولون إنها تغذي الزيادة الحدودية.



وجاء في تقدير ديفيد شاهوليان، مساعد وزير الحدود وسياسة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ضمن إقرارات المحكمة أن أكثر من 19 الف طفل غير مصحوبين بذويهم قد تم صدهم على طول الحدود الجنوبية في يوليو، وهو أحدث أعلى مستوى على الإطلاق.