عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ مايو

تسارع ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بصورة كبيرة، بعد أن زادت قيمة العملة ليتعدى سعرها مستوى ال 42 ألف دولار أمريكى للعملة الواحدة اليوم الجمعة، وهو مستوى رئيسي يمكن أن يشير إلى مزيد من الزخم وقوة الدفع في اتجاه بيتكوين نحو الصعود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة، أن بيتكوين وهى كبرى العملات الرقمية المشفرة فى العالم ارتفعت بنسبة تبلغ 7ر5٪ لتصل قيمتها إلى 43212 دولار في تعاملات نيويورك ، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ منذ منتصف مايو الماضى.

وأوضحت الوكالة أن اثنتين من العملات الأخرى المتنافسة مع بيتكوين، وهما إيثر ولايتكوين، سجلتا أيضا مكاسب اليوم الجمعة.