عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إجلاء عبّارة المئات من سكان قرية ليمني عبر البحر مع اقتراب حرائق الغابات من جزيرة «إيفيا» اليونانية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وشُوهدت عائلات تضم أطفالا وكذلك أشخاص مع حيواناتهم الأليفة إضافة إلى سياح يستقلون العبارة التي نقلتهم إلى إيديبسوس. ووفقا لقبطان العبارة، أُجلي ما يقرب من 1000 شخص عبر العبارة.

ورغم أن أسباب الحرائق لا تزال قيد التحقيق، إلا أن السلطات اليونانية والأوروبية عزت حرائق الغابات، المستعرة من جنوب إيطاليا إلى اليونان وتركيا، للتغير المناخي.