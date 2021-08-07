البر الرئيسي الصيني يسجل 75 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت في تقريرها اليومي إن البر الرئيسي الصيني سجل 75 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19 يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنه أنه تم تسجيل 32 حالة وافدة جديدة.

وأوضحت اللجنة، أنه تم تسجيل حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها في شاندونج.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 93605 حتى يوم الجمعة، منها 1444 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وحالة 39 منهم خطيرة.

وتم تسجيل 32 حالة جديدة دون أعراض. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وبلغ عدد المتعافين 87525 من كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الجمعة، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.