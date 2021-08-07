تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة؛ بسبب التوقعات بأن إسرائيل قد ترد قريبًا على هجوم تعرضت له سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي الأسبوع الماضي.

ويوم الخميس 30 يوليو المنقضي، تعرضت ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى هجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، مما أدى إلى مقتل شخصين من طاقمها هما روماني وبريطاني الجنسية.

وحملت تل أبيب إيران مسؤولية الهجوم، وقال مسؤول إسرائيلي، إن طهران تزرع العنف والدمار في المنطقة، واعتبر أن الجمهورية الإسلامية تشكل مشكل للعالم كله وليس لإسرائيل قحسب، حسبما أفادت فرانس 24.

وقالت قناة العالم الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة في المنطقة، إن الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل جاء رداً على هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في منطقة قصير بمحافظة حمص السورية تابعة لحزب الله اللبناني في 22 يوليو المنقضي.

وفي أحدث فصول الصراع بين إسرائيل وحلفاء إيران، أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران مسؤوليته عن إطلاق وابل من الصواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل اليوم الجمعة.

ولم تعقب إيران رسميا عن الواقعة، إلا أن وزراء خارجية "الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي"، بيانًا مشتركًا يدين ما وصفوه بـ"الهجوم المتعمد والموجه"، مضيفين أن جميع الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران.

وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أكد كل من حزب الله والجيش الإسرائيلي أن الرغبة في تجنب التصعيد ويبدو أنهما يحاولان نزع فتيل الموقف، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه لن يسمح بمواصلة الهجمات دون عوائق على طول الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 19 صاروخا أطلقت من لبنان وأن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض 10،بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في أي من الجانبين وقالت إسرائيل إنها ردت على مواقع إطلاق الصواريخ داخل لبنان.

وأشار حزب الله، إلى أن إطلاقه الصاروخي لم يكن يهدف إلى خرق التوازن الحالي، موضحة أن مقاتليه أطلقوا عشرات الصواريخ على أرض مفتوحة بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها تعرف باسم مزارع شبعا.

ومزارع شبعا - المعروفة في إسرائيل باسم جبل دوف - هي قطاع تطالب به إسرائيل ولبنان وأحيانًا سوريا بالقرب من تقاطع الدول الثلاث المتاخمة لمرتفعات الجولان.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي المقدم أمنون شيفلر: "لا نرغب في التصعيد إلى حرب كاملة، لكننا مستعدون جدًا لذلك".

وسيناريو عدم التصعيد يتفق معه المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز الذي، قال في تصريحات لـ"الشروق"، إن القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله وحتى الآن يمكن فهمه على أنه محاولة لإعادة قواعد الاشتباك على الحدود بين لبنان والكيان الاسرائيلي، هذه القواعد المكرسة بعد حرب يوليو عام 2006.

وأضاف أن المعادلة التي استخدمت بين الجانبين هي قصف بقصف ومناطق مفتوحة بمناطق مفتوحة ومن دون أي ضحايا بشرية، وإذا اقتصر الامر على هذا السيناريو فإنه سيصبح حادثاً كغيره وتذكير متبادل باحترام قواعد الاشتباك المعمول بها.

ولا يستبعد الرز في حال تطور الأمر واتسعت رقعة المواجهات، أن يكون ذلك في إطار ربط جبهة جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة بتطورات التفاوض النووي الجاري بين إيران والولايات المتحدة وما يستتبعه من رسائل ضغط وتحسين أوراق.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا إلى عقد جلسة سابعة من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.

ورغم توقف جولة المفاوضات مؤخرا إلا أن الولايات المتحدة تأمل في العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، بعد أن أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعمه أي مسار دبلوماسي يُفْضي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

ويقول الرز، إن الولايات المتحدة لا تريد فتح حرب شاملة الآن، كما أن إيران مع دخولها في عهد الرئيس رئيسي لا تريد الآن معركة مفتوحة تشوش على سعيها لإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن إسرائيل التي ترفض مثل هذا الاتفاق قد تقدم على أسلوب الضربات المحدودة لتضع المنطقة على حافة الانفجار من أجل تسويق مطالبها مع الولايات المتحدة سواء بالنسبة للاتفاق مع إيران وتوفير الضمانات لنفسها ولأمنها، أو لتعزيز ترسانتها العسكرية.

ويستخدم حزب الله أداة التوترات الجارية مع إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي، حسب ما قال المحلل والكاتب الصحفي اللبناني فادي عكوم.

ويضيف عكوم، في حديثه لـ"الشروق"، أن كلاً من حزب الله ولبنان لا يرغبان في التصعيد. ما حدث هو تبادل رسائل سياسية بين إسرائيل وحزب الله، مفادها بأنه لا تغيير في قواعد الاشتباك بين الطرفين التي تم وضعها في حرب يوليو 2006، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو عليه لأن الرسائل السياسية قد وصلت فعلاً.

وفي حال تطورت الأمور، فإن حزب الله قد يستفيد من التوترات لفرض سياسته على الداخل اللبناني في ظل الجدل الحالي المتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، يتابع عكوم.

ويقود رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته مع الرئيس ميشال عون، وقادة التيارات والأحزاب السياسية لسرعة إنجاز تشكيل حكومة لبنانية، ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى التفاؤل وعدم الاستسلام للتشاؤم، مشيرا إلى أنه لا نية للاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة إلا إذا وصلت الأمور لطريق مسدود.