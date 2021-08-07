معدل الإصابة بكورونا يواصل الارتفاع في ألمانيا وتسجيل 3206 إصابات جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3206 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 2400 إصابة.

وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 21 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه المستمر منذ حوالي شهر، ليسجل اليوم السبت 2ر21 إصابة ارتفاعا من 4ر20 أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

جدير بالذكر أن معدل الإصابة حتى الآن الأساس الذي تفرض بناء عليه السلطات العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و787 ألفا و639 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و778 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و664 ألفا و100 شخص.