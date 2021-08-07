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أعداد جريدة الشروق
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متحدث: عباس سيطرح مبادرة على الأمم المتحدة بشأن الصراع مع إسرائيل

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
(د ب أ)
نشر في: السبت 7 أغسطس 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: السبت 7 أغسطس 2021 - 5:01 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس يعتزم طرح مبادرة على الأمم المتحدة بشأن الصراع مع إسرائيل.

وقال أبو ردينة للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن عباس سيعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، عن مبادرة فلسطينية تدعو الى إلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو ردينة أن مبادرة عباس ستتضمن الدعوة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "في ظل استمرار حكومة إسرائيل بارتكاب جرائمها، رامية بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية بهذا الشأن".

وجدد أبو ردينة دعوة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وثمن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، موقف الخارجية الأمريكية التي دعت فيه إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح في شرق القدس.

وأكد أهمية موقف واشنطن المطالب بعدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين، مطالبًا الإدارة الأمريكية في هذا السياق باتخاذ خطوات عملية وملموسة على الأرض في هذا الشأن.


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