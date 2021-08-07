مسؤولة عراقية: الاستثمارات في محافظة البصرة تبلغ 10 مليارات دولار

كشفت سهى النجار، رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، اليوم السبت، عن أن حجم الاستثمار في محافظة البصرة يبلغ 10 مليارات دولار.

وقالت النجار للصحفيين، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر البصرة الدولي للاستثمار، إن حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة والسكن و الصناعة والخدمات في محافظة البصرة تبلغ 10مليارات دولار.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تشكل 15 % من مشاريع الموازنة العامة الاتحادية للعراق، مشيرة إلى تقدم كبير في نسب إنجاز المشاريع، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات لاتشمل الاستثمار في القطاع النفطي.

وأوضحت النجار، أن هيئة الاستثمار تدرس مع محافظة البصرة برامج لتنفيذ مشاريع عملاقة طويلة الأمد لتحقيق أعلى فائدة ربحية مع الزمن فضلا عن تطوير النظام المصرفي في العراق لتسهيل حركة الاستثمار في البلاد.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الشركات الأجنبية والعربية والعراقية للبحث عن استثمارات جديدة في محافظة البصرة.