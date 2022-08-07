رسالة كريستيانو رونالدو لـ جماهير مانشستر يونايتد قبل مباراة برايتون

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة مقتضبة قبل ساعات على انطلاق مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون، مساء الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من البريميرليج.

وكان كريستيانو رونالدو تغيب عن معسكرات مانشستر يونايتد التحضيرية في بانكوك عاصمة تايلاند، وأستراليا، بسبب ما وصفه بالأسباب العائلية، وذلك بالتزامن مع انتشار تقارير حول رغبته في ترك الفريق لغيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لكن الدون عاد للتدريبات في الأسبوع الماضي، وشارك في ودية رايو فاليكانو، غير أنه ترك ملعب فريقه "أولد ترافورد" عقب استبداله في نهاية الشوط الأول، وهو ما أثار غضب تين هاج، الذي لم يحسم أمر مشاركة اللاعب في موقعة برايتون.

لكن رونالدو حسم الأمر، ونشر عبر خاصية "الإستوري" على موقع "إنستجرام" صورة له بقميص مانشستر يونايتد، وكتب "مستعد"، في إشارة واضحة إلى مشاركته في المباراة.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.