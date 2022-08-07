الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها الحربية دمرت مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة وقضت على حوالي 200 جندي أوكراني في دونيتسك.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القوات المسلحة الروسية دمرت نقطة انتشار اللواء 72 في أرتيموفسك في أرتيموفسك في دونيتسك، ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 130 عنصرا من القوات الأوكرانية.



وأضاف أن القوات الروسية قضت بصواريخ عالية الدقة على نحو 70 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم الأوكراني رقم 95 في دزيرجينسكي بدونيتسك، كما دمرت بطاريتين من مدافع هاوتزر.



وأشار المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت قذيفة MLRS في دونيتسك وجنوب أوكرانيا.



ولفت إلى أنه تم تدمير ترسانة عسكرية أوكرانية تضم 45 طنا من الذخيرة قدمتها دول الناتو إلى القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف مضطر، بسبب الخسائر الفادحة في قواته، إلى تعويضهم بالمجندين الجدد والمصابين الذين لم يخضعوا لإعادة التأهيل الكامل بعد الإصابات.



وذكرت الوزارة "أنه بسبب الخسائر المرتفعة يتخذ نظام زيلينسكي إجراءات بهدف التعويض عن النقص في عدد الجنود الأوكرانيين في منطقة الأعمال القتالية في دونباس، حيث تم اتخاذ قرار بإرسال المجندين الجدد إلى الخطوط الأمامية قبل الموعد المحدد (الانتهاء من دورة التدريب).



وأضاف البيان أنه يتم أيضا إرسال الجرحى الذين كانوا في المستشفيات دون انتظار إكمال دورة إعادة تأهيلهم بعد الإصابات.



كانت الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن القوات الروسية أسقطت 263 مقاتلة أوكرانية ودمرت 1693 طائرة مسيرة أوكرانية، و263 طائرة مقاتلة، و145 طائرة هليكوبتر، و1693 طائرة بدون طيار، و361 نظاما صاروخيا مضاد للطائرات وتدمير 4259 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و789 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3270 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4739 مركبة عسكرية خاصة، وذلك خلال العملية الخاصة الروسية العسكرية في أوكرانيا.