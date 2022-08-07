أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على سعادته بالفوز أمام المقاولون العرب، بهدف دون مقابل، بالمباراة التي جمعت بينهما في الدوري المصري، مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الـ 29، على ملعب الدفاع الجوي

وقال سعيد في تصريحاته عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة والثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري، مباراة اليوم كانت أسوأ أداء قدمه الفريق على الإطلاق هذا الموسم وفي الفترة الأخيرة تحديدًا، رغم الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وتابع: "بيراميدز رغم أدائه غير الجيد، إلا أنه حقق الانتصار وهو أمر جيد بالفعل في الفترة الحالية، وهناك بعض الإجهاد من توالي المباريات والضغط".

واستطرد: "كان يجب أن يكون الأداء أفضل خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك، وكان متوقع أن يكون رد الفعل أفضل بكثير في هذه الفترة الحرجة من مشوار الدوري".

وأضاف: "المرحلة الحالية مهمة ولا بد من التركيز وهناك مباريات صعبة لا بد من الفوز فيها، وبعد أقل من 3 أيام الفريق أمام مواجهة صعبة أخرى أمام غزل المحلة، لا بد من الفوز بها لمواصلة المشوار حتى النهاية بكل قوة".

واختتم: "غياب عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن مباراة المحلة سيكون مؤثرا لكونهما من العناصر المهمة ولكني أثق في اللاعبين وقدرتهم على التعويض ومواصلة المسيرة ولا بد من الفوز على المحلة من أجل الاستمرار في المنافسة حتى اللحظة الأخيرة".

ويحتل فريق بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك متصدر جدول المسابقة المحلية.