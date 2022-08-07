 جمال علام يطير إلى تنزانيا - بوابة الشروق
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جمال علام يطير إلى تنزانيا

محمود عيسى
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 2:38 م

يغادر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، غدًا الإثنين، إلى تنزانيا، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويناقش الكاف، في اجتماعه المقبل، بعض القرارات والقضايا المتعلقة بالكرة الإفريقية، أبرزها نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومناقشة مسألة زيادة جوائز البطولات الإفريقية، واعتماد تقنية الفيديو في جميع البطولات التي تلعب تحت مظلة الكاف.

ويناقش الاتحاد الإفريقي أيضًا خلال الاجتماع المقبل، اقتراح العودة لنظام إقامة مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب، بدلا من إقامته من مباراة واحدة.


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