بلينكن: نجدد التزامنا بالعمل مع إفريقيا لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف العنيف

جددت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك آفة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لتفجير سفارتين أمريكيتين بإفريقيا عام 1998- "سأكرر لشركائنا الأفارقة أن أمريكا لا تزال مصممة على العمل مع دول القارة لمواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها، بما في ذلك آفة الإرهاب والتطرف العنيف".

وأضاف: "في أعقاب هذه الهجمات الشنيعة، واجهت أمريكا وشركاؤها الجبن والفساد بشجاعة وتصميم، ولم تزيدنا الهجمات التي تهدف إلى ترهيبنا، إلا عزيمة".

وذكر بلينكن أن الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأمريكية في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا أدت إلى مقتل 224 من الأبرياء، وإصابة أكثر من 4500 آخرين.

وكان بلينكن قد وصل جنوب أفريقيا، في وقت سابق اليوم، في مستهل جولته الإفريقية التي تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا.