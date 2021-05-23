الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 سيدات وإصابة 311 بجروح مختلفة، حتى اللحظة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام».

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.