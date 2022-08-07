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عرضت فضائية «الجزيرة» يرصد لحظة هروب عضو الكنيست عن حزب الليكود ووزير العدل الإسرائيلي السابق أمير أوحانا، في مدينة سديروت، بعد تحذير قوات الاحتلال لهم من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

قوات الاحتلال حذرتهم من صواريخ المقاومة.. لحظة هروب عضو الكنيست عن حزب الليكود ووزير العدل الإسرائيلي السابق أمير أوحانا في مدينة #سديروت pic.twitter.com/S0Qup3JVrO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».