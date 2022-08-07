إيمي سمير غانم في الذكرى الأولى لوفاة والدتها: ربنا يرحمك ويرزقك السعادة في الجنة

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس من العام الماض عام 2021، بعد تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورة لوالدتها، وعلقت: «حبيبتي يا مامي ربنا يرحمك ويرزقك السعادة في الجنة أنت وبابي، أنتوا في قلبي وأحلامي كل يوم، نرجو الفاتحة».

يشار إلى أن دلال عبدالعزيز تظهر في فيلم «تسليم أهالي»، الذي بدأ عرضه في دور السينما مطلع الشهر الجاري، ويعد آخر مشاركتها في السينما قبل إصابتها بفيروس كورونا.

«تسليم أهالي»، من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.