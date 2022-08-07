 الشرطة الإسرائيلية: سقوط قذيفة بالقرب من منزل بمدينة إشكول - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية: سقوط قذيفة بالقرب من منزل بمدينة إشكول

أحمد علاء
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:46 ص
أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن إصابات..شرع أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في التعامل مع الحادث".

وأردف: "نناشد الجمهور الإمتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لجيش وشرطة إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت أن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أوصى المجلس الأمني الوزاري المصغر ببدء العمل لإنهاء العملية العسكرية في غزة.

جاء ذلك في وقت صرح فيه زئيف إلكين عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر: "الهدوء سيقابل بالهدوء لكن طالما استمر إطلاق القذائف فلن نتوقف"، كما نقلت عنه تقارير إعلامية.

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