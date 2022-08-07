الخطوط السعودية: تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية 40 %

أعلن مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبد الله الشهراني اليوم الأحد تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية بنسبة تصل إلى 40 %.

وقال المهندس عبد الله الشهراني - في تصريحات خاصة لقناة (الإخبارية) السعودية - إن الهدف الرئيسي من قرار تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية هو تمكين السياح من داخل المملكة أو خارجها للوصول إلى المناطق السياحية والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وانطلقت يوم الخميس الماضي أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة "زيورخ" في سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، حيث تهدف الخطوط السعودية إلى تدشين وجهات جديدة لربط العالم بالمملكة وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي.