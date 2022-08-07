أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد يزداد سوء

يعتقد نحو 69% من الأمريكيين أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوء، وهي أكبر نسبة منذ عام 2008، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة ايه بي سي نيوز ومؤسسة إيبسوس لأبحاث السوق.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال 37% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع التعافي الاقتصادي، دون تغيير منذ يونيو.

ويأتي هذا على الرغم من النمو الكبير للوظائف ومعدل البطالة المتدني، نظرا لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود. وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا على مدى ربعين.

وقال أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع، 34%، إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع أسعار البنزين. وارتفعت النسبة 7 نقاط مئوية منذ يونيو مع انخفاض أسعار الوقود.

وقبل الانتخابات المقررة في 8 تنوفمبر، قال 75% من الجمهوريين إنهم متحمسون بشأن التصويت مقابل 68% من الديمقراطيين و49% من المستقلين.