وزير الصحة الألماني يدعو لتوصيات واضحة لتلقي لقاح كورونا

دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباح لإعلان "توصيات واضحة" بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 70 عاما بشأن إذا ما كان يوصى لهم بجرعة تطعيم رابعة أم لا ضد الفيروس وأي الحالات التي يوصى فيها بذلك.

وقال لاوترباخ لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "بالطبع يسعى الأشخاص الأصغر سنا أيضا لمعرفة ما يتعين عليهم فعله الآن. إننا بحاجة حاليا لتوصيات واضحة لجميع الفئات العمرية".

وتابع: "لا يتعين علينا أن نقول فقط ما يجب على الأشخاص الأكبر من 70 عاما فعله... يجب أن يكون لدينا رد بالنسبة لمن يبلغون 40 عاما أيضا.... هناك حاجة لرسالة لكل فئة عمرية".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رسائل واضحة أيضا للأشخاص الأصغر من 60 عاما، عندما تتوافر اللقاحات المعدلة لمواجهة سلالة أوميكرون على أقصى تقدير.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حاليا بمنح جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكبر من 70 عاما فقط وكذلك للأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكانت هيئات رائدة بالاتحاد الأوروبي دعت لمنح جرعة تعزيزية ثانية ضد الفيروس (أي جرعة رابعة من اللقاح) بالنسبة لجميع الأشخاص الأكبر من 60 عاما.

وكان لاوترباخ دعا لتلقي جرعة رابعة من اللقاح على نطاق أوسع، بحيث يشمل ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا أيضا، ولكن بعد استشارة الطبيب.