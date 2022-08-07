الاحتلال الإسرائيلي: نواصل قصف قاذفات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أنه يواصل قصف مواقع قاذفات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائييل".



واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد منطقة جنوب قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور، اليوم الأحد، ونشر فيديو لعملية استهدافه في غارة جوية.



وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.