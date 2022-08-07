غارات إسرائيل على غزة تخلف دمارا وأضرارا واسعة بالبنى التحتية

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد، إن غارات إسرائيل المستمرة على القطاع لليوم الثالث على التوالي خلفت دمارا وأضرارا واسعة بالبنى التحتية.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه تم رصد تدمير تسع عمارات سكنية فيما لحقت أضرار بقرابة 1500 وحدة سكنية منها 16 وحدة تدمرت كليا و71 وحدة باتت غير صالحة.

وبحسب البيان، أدت غارات إسرائيل إلى تضرر عشرات الدونمات الزراعية وسط تحذيرات من نفوق مئات آلاف الطيور جراء منع إدخال الاعلاف بفعل تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) التجاري.

ونبه البيان إلى أن تصاعد أزمة الكهرباء في ضوء توقف محطة التوليد بحيث بلغ العجز 79% من احتياج قطاع غزة.

من جهته، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في القطاع مع استمرار غارات إسرائيل وإغلاق المعابر وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، جرى عرضه خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن استمرار غارات إسرائيل يهدد بتوقف آبار المياه عن الضخ لمنازل وتوقف محطات الصرف الصحي وإعادة تلويث مياه البحر.

كما نبه إلى مخاطر تأثر عملية جمع وترحيل النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات الرئيسة "مما ينذر بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها".

وأكد أن الإعلان عن توقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل يزيد الأمر خطورة، ويهدد استمرار تقديم خدمات البلديات الأساسية المقدمة للسكان وزيادة الأوضاع البيئية والإنسانية في القطاع تدهورا.

وناشد اتحاد البلديات في غزة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة توفير احتياجات البلديات من الوقود للقيام بمهامها، ومنع زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والبيئية.

واستشهد 31 فلسطينيا من بينهم ستة أطفال وأربع سيدات منذ بدء إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة عصر الجمعة، عقب اغتيالها قياديا عسكريا في حركة الجهاد تتهمه بالتخطيط لعمليات ضدها.

وردت الجهاد الإسلامي وجماعات أخرة مسلحة بإطلاق نحو 470 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 97% من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.