مكتب هجرة كوري جنوبي يعلن عدم معرفته بمكان 55 تايلانديا بعد وصولهم إلى البلاد

قال مسؤولون بمكتب الهجرة في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية إن المكتب لا يعلم مكان وجود 55 سائحا من أصل 280 سائحا تايلانديا دخلوا كوريا الجنوبية قبل أيام قليلة عبر مطار جزيرة "جيجو" الجنوبية.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الهجرة في الجزيرة أنه من بين 697 مواطنا تايلانديا وصلوا إلى مطار "جيجو" الدولي من بانكوك، عبر رحلة مباشرة تابعة لشركة "جيجو" للخطوط الجوية في الفترة من يوم الثلاثاء إلى الجمعة، تم منع 417 سائحا منهم من الدخول وأعيدوا إلى بلادهم.



وقال مسؤولون، إنه من بين 280 شخصا آخرين دخلوا البلاد ضمن برنامج سياحي مدته ثلاثة أيام، انشق 55 شخصا عن مجموعاتهم السياحية واختفوا.



وقال مكتب الهجرة إنه يحاول معرفة إلى أين ذهبوا.



وأفاد المسؤولون، بأن العديد من السائحين التايلانديين اختاروا دخول كوريا الجنوبية عبر جيجو لأن لديهم سجلا سابقا للحرمان من الدخول عبر المطارات الأخرى، بما في ذلك البوابة الجوية الرئيسية للبلاد، مطار "إنتشون" الدولي.



وقالت السلطات، إنه تم منع 367 سائحا من إجمالي 697 سائحا، أو ما يمثل 7. 52% منهم، من الدخول بموجب تصريح السفر الإلكتروني الكوري (كيه-إيتا).



وعلى ما يبدو، اختار السائحون جيجو حيث يمكنهم الدخول بدون استصدار تصريح السفر الإلكتروني.



وتدير كوريا الجنوبية حاليا برنامج تصريح السفر الإلكتروني الكوري، والذي بموجبه يحصل مواطنو 112 دولة على الإعفاء من التأشيرة، من بينها تايلاند، بشرط استصدار تصريح السفر عبر الإنترنت قبل السفر.



لكن الحكومة أعفت الوافدين الأجانب عبر مطار جيجو الدولي من برنامج تصريح السفر الإلكتروني، لمراعاة أن جيجو تعد منطقة سياحية.



وقالت وزارة العدل في وقت سابق إنها تسعى لاعتماد العمل ببرنامج تصريح السفر الإلكتروني في جزيرة جيجو أيضا.