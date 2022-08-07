إعلام عبري: رئيس الشاباك أوصى المجلس الأمني المصغر ببدء العمل لإنهاء «العملية العسكرية» في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أوصى المجلس الأمني الوزاري المصغر ببدء العمل لـ"إنهاء العملية العسكرية في غزة".



جاء ذلك في وقت صرح فيه زئيف إلكين عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر بأن: "الهدوء سيقابل بالهدوء لكن طالما استمر إطلاق القذائف فلن نتوقف"، كما نقلت عنه تقارير إعلامية.



في المقابل، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحروب، إن الفلسطينيين اليوم، بدأوا مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاحتلال.



وأضاف في تصريحات لشبكة "قُدس": كلنا في خندق واحد من القدس وحتى جنين مرورا بكل المدن الفلسطينية، واليوم العدو الصهيوني ارتكب سلسلة جرائم بحق الفلسطينيين، الذين خاضوا ملحمة جهادية في القدس وجنين، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة لا يمكننا الرجوع خلفها".



ميدانيا، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 29 شهيدا بينهم أطفال، وقيادات عسكرية بارزة من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.