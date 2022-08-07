 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية على غزة

وكالات:
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:21 م

اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "ران كوخاف"، اليوم الأحد، رفضه تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية على قطاع غزة" .

وقال كوخاف في تصريحات صحفية إن "الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن نشاطه لاستهداف عناصر حركة الجهاد الإسلامي ولو للحظة واحدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينة "وفا".

وأكد كوخاف أن الجيش سدد ضربة قوية للحركة من حيث عدد مستهدفيها وقادتها، وقدراتها الصاروخية، ومستودعاتها القتالية على حد تعبيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه القناة 13 الإسرائيلية عن مساعٍ لوقف إطلاق نار متبادل "إنساني" ظهر اليوم.


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