تحضيرات أممية لعقد اجتماع اللجنة العسكرية بين حكومة اليمن ومليشيا الحوثي

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن تحضيرات جارية لعقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن مستشاره العسكري، العميد أنتوني هايوارد، اختتم زيارته إلى اليمن، بعد عقده مناقشات بناءة مع ممثلين من لجنة التنسيق العسكرية وممثلين آخرين عن الأمن في عدن وصنعاء وتعز.

وأضاف أن الزيارة مكنت المستشار العسكري من فهم أوضح للوضع على أرض الواقع، والتحضير للاجتماع الرابع المقبل للجنة التنسيق العسكرية في عمان، دون ذكر موعد محدد لعقد الاجتماع.

يذكر أن المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، العميد أنتوني هايوارد، استكمل أمس السبت، زيارته إلى اليمن، والتي هدفت للتحضير للاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية.

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيد أعمالها العدائية ضد المدنيين في تعز، وترفض رفع الحصار وفتح طرق المدينة المحاصرة منذ سبع سنوات، مع استمرار الخروقات للهدنة ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.