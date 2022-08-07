مونتيري يضرب ليون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري المكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتلى مونتيري صدارة جدول ترتيب الدوري المكسيكي لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه ليون 5 /1 فجر الأحد بالمرحلة السابعة والتي شهدت فوزا عريضا لسانتوس لاجونا على ضيفه كروز أزول 4 /صفر.

وعلى ملعب بي بي في آي، تقمص أرتورو جونزاليس دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمونتيري في الدقائق 34 و37 و71 وتكفل جيرمان بيرتيرامي بالهدفين الأخرين في الدقيقتين الرابعة و88 فيما أحرز بايرون كاستييو الهدف الوحيد لليون في الدقيقة 49.

ورفع مونتيري رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تيجريس اونال الوصيف.

وفي المباراة الأخرى، جاءت أهداف سانتوس لاجونا عن طريق مارسيلو كوريا في الدقيقة 18 وهوجو رودريجيز في الدقيقة 48 وإدواردو أجيري في الدقيقة 52 وكارلوس أورانتيا في الدقيقة 57.

ورفع سانتوس لاجونا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد كروز ازول عند ثمان نقاط في المركز الحادي عشر.